Am 16. März 1968, also vor 40 Jahren, wurde „(Sittin‘ On) The Dock Of The Bay“ geboren – Otis Reddings legendärer Soul-Song. Am 18. Mai erscheint deshalb die neue Platte „Dock Of The Bay“-Sessions:

Diese Session konnte Redding damals nicht fortsetzen – bei einem Flugzeugunglück am 10. Dezember 1967 kam der Sänger ums Leben kam. Die „Dock Of The Bay Sessions“ zeigen zum ersten Mal, wie sie hätte werden können. Das Album erscheint als CD, als Vinyl-Schallplatte sowie zum digitalen Download und Streaming.

Dock Of The Bay Sessions – Track Listing:

01. „(Sittin’ On) The Dock Of The Bay“

02. „Think About It“*

03. „Hard To Handle“

04. „The Happy Song (Dum-Dum)“

05. „Love Man“

06. „Direct Me“

07. „I’ve Got Dreams To Remember“

08. „Champagne And Wine“*

09. „Pounds And Hundreds (LBS + 100S)“

10. „I’m A Changed Man“

11. „Gone Again“

12. „Amen“

Gewinnen:

Wir verlosen das Werk dreimal auf Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Otis“ als Lösungswort angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Einsendeschluss: 01. Juni 2018.