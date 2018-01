Gewinnen: Otis Redding „(Sittin‘ On) The Dock Of The Bay“ als vergoldete, limitierte 7-Inch-Single

Der Soul-Klassiker „(Sittin‘ On) The Dock Of The Bay“ wird 50. Um das Jubiläum zu feiern, wurde der legendäre Otis-Redding-Song nun als goldfarbene Vinyl-7“-Single veröffentlicht, die ROLLING STONE 4x verlost. Die Original-Monosingle wurde detailgetreu reproduziert, als B-Seite enthält es „Sweet Lorene“ in der optischen Wiedergabe als Volt-Veröffentlichung, verpackt in einer gestanzten Hülle wie jene, die Atlantic Records seinerzeit benutzten, als sie die Stax/Volt-Schallplatten vertrieben.

Das ist nicht alles: Es erscheint eine 7-LP-Box mit den Original-Mono-Mixen aller Studioalben von Otis Redding:

Gewinnen:

Wir verlosen die schöne Single in Gold. Einfach Formular ausfüllen und „Redding“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 27. Januar 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.