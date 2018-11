Foto: Networking Media, Alessandro Menegatti. All rights reserved.

Unlängst veröffentlichte Paolo Conte seine Single „Lavavetri”, den Vorboten auf das neue Album „Live in Caracalla – 50 Jahre Azzurro”, das am Freitag (09. November) erscheint. Das Werk wurde live vor Ort in den antiken Caracalla-Thermen aufgenommen, wo Paolo Conte, begleitet von einem exklusiven Orchester, das 50. Jubiläum seines Klassikers „Azzurro” feierte.



Paolo ist einer der berühmtesten italienischen Songwriter und wird weltweit gefeiert – „Lavavetri” scheint Contes Vision der Welt zu beschreiben, erzählt mit warmer Stimme von einem fiktiven Charakter (Lavavetri bedeutet „Fensterputzer”).

ALBUM TRACKLISTING

CD1: Ratafià (live); Sotto le stelle del jazz (live); Come di (live); Alle prese con una verde milonga (Live); Messico e nuvole (Live); Languida (Live); Snob (live); Recitando (Live); Eden (live); Sudamerica (live); Lavavetri.

CD2: Dancing (live); Gioco d’azzardo (Live); Gli impermeabili (live); Madeleine (live); Via con me (Live); Max (live); Diavolo rosso (live); Le chic et le charme (live); Azzurro (live); Bye, music (live).

Gewinnen:

Wir verlosen das Werk dreimal auf CD. Einfach Formular ausfüllen und „Conte“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 03.12.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.