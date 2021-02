Gewinnen: „Penny Dreadful: City of Angels“ und Serien-Komplettbox

Einen Sprung in die Zukunft und einen mysteriösen Mordfall später erkundet „Penny Dreadful: City of Angels“ die dunklen und grausamen Seiten des Goldenen Hollywood-Zeitalters.

Das Spin-Off der Serie „Penny Dreadful“erscheint zum 11. Februar auf DVD. Zu diesem Anlass verlosen wir die Penny Dreadful-Komplettbox (Staffel 1-3) sowie „Penny Dreadful: City of Angels“ auf DVD.

Mystizismus, Spionage und Folklore

Der neue Film zur Serie spielt 1938 in Los Angeles und erzählt die Geschichte der beiden Detektive Tiago Vega (Daniel Zovatto) und Lewis Michener (Nathan Lane). Diese werden beauftragt einen mysteriösen Mord aufzuklären, welcher die die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Auf ihrer Mission begegnen sie dabei nicht nur dunkler Magie und einer Menge Mystizismus, sondern geraten ebenfalls in den gefährlichen Dickicht mexikanisch-amerikanischer Folklore und Spionagetätigkeiten des Dritten Reichs.

Neben Zovatto und Lane spielen außerdem die Film- und Serienstars Natalie Dormer („Game Of Thrones“, „Tribute Von Panem“) und Adriana Barraza („Thor“, „Babel“) in den Hauptrollen mit.

Zur Verlosung

Zum DVD-Start des Spin-offs „Penny Dreadful: City of Angels“ am 11. Februar verlosen wir in Kooperation mit Universal Pictures Home Entertainment einmal die Penny Dreadful-Komplettbox mit Staffel 1 – 3 und „Penny Dreadful: City of Angels“ auf DVD.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Penny Dreadful“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 28. Februar.