Gewinnen: Phil Collins Live-Klassiker „Serious Hits…Live!“ und „A Hot Night In Paris“ remastered

Phil Collins live im Feijenoord Stadion in Rotterdam am 11. Juni 1987.

Die Live-Klassiker „Serious Hits…Live!“ und „A Hot Night In Paris“ von Phil Collins erscheinen remastered – „A Hot Night In Paris“ das erste Mal auf Vinyl. Dazu verlost ROLLING STONE jeweils zwei LPs und CDs der legendären Live-Alben.

„Serious Hits…Live!“ gehört seit seiner Veröffentlichung 1990 zu den erfolgreichsten Live-Platten aller Zeiten, verkaufte sich über 1,2 Millionen Mal. In Deutschland ist es das meistverkaufte Live-Album überhaupt.

„Serious Hits…Live!“ CD/Vinyl/Digital Trackliste:

Something Happened On The Way To Heaven Against All Odds (Take A Look At Me Now) Who Said I Would One More Night Don’t Lose My Number Do You Remember? Another Day In Paradise Separate Lives In The Air Tonight You Can’t Hurry Love Two Hearts Sussudio A Groovy Kind of Love Easy Lover Take Me Home

„A Hot Night In Paris“ von 1999 beinhaltet ausgewählte Songs aus Collins‘ Solokarriere und aus seiner Arbeit mit Genesis. Enthalten sind außerdem die Phil Collins Big Band mit einigen ausgewählten Coverversionen, wie zum Beispiel Miles Davis‘ „Milestones“ und eine Jam-Session auf „Pick Up The Pieces“ von der Average White Band. In der remasterten Version erscheint „A Hot Night In Paris“ nun erstmals auf Vinyl.

„A Hot Night In Paris“ CD/Vinyl/Digital Trackliste:

Sussudio That’s all Invisible Touch Chips & Salsa Hold On My Heart I Don’t Care Anymore Milestones Against All Odds Pick Up The Pieces The Los Endos Suite

Nach Collins‘ jahrelanger Pause vom Tournee- und Musikgeschäft wollte er sich eigentlich zur Ruhe zu setzen. „Ich dachte, ich würde mich unbemerkt zurückziehen“, sagte Collins. „Aber dank meiner Fans und Familie und dem Support einiger außergewöhnlicher Musiker, habe ich meine Leidenschaft für die Musik und das Auftreten wiederentdeckt. Es ist an der Zeit, alles noch einmal zu machen und ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich einfach richtig an.“

Nach den ersten Comeback-Shows in 2017 kehrt Phil Collins im kommenden Sommer für sieben Stadionkonzerte im Rahmen der „Still Not Dead Yet Live“-Tour zurück nach Deutschland.

