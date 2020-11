Gewinnen: „Richard Jewell“ und Clint-Eastwood-Biografie

250 Kritiker haben die besten Filme der Jahre 2010 bis 2019 gewählt. Das Endergebnis überrascht nicht nur auf den vorderen Plätzen, sondern auch mit der Nennung einer TV-Serie.

Das Netz sprudelt nur so über vor Listen, welche die besten Platten, Bücher, Apps, YouTube-Videos des letzten Jahrzehnts küren. Natürlich wird es auch Listen geben, die von den besten Filmen der Jahre 2010-2019 künden. Eine dieser Top-Listen wurde von „World Of The Reel“ verbreitet. Sie enthält die besten Filmen der Dekade und versammelt dafür die Meinung von insgesamt 250 Kritikern Filmemachern, Produzenten und Filmwissenschaftlern. Die Auserwählten wurden aufgefordert, die fünf Kinofilme der letzten Jahre zu nennen, die sie für die einflussreichsten und besten hielten. Einziges Kriterium: Sie mussten zwischen Januar 2010 und April 2019 veröffentlicht worden sein. Auch ein deutscher…