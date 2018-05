Mit „Radio Free America“ veröffentlichten Richie Sambora und Orianthi am 11. Mai ihr erstes gemeinsames Album. Gemeinsam nennen sich der Bon-Jovi-Gitarrist und die Rockmusikerin RSO – also nach ihren Initialen.

Auf den 15 Songs pendeln der Saitenmann und seine australische Gitaristinnen-Kollegin Orianthi zwischen Rock, Blues, Pop, R`N B und Country. Produziert wurde die Platte vom Hardrock-Spezialisten Bob Rock (Metallica, Bon Jovi) in Samboras und Orianthis Heim in Los Angeles. In seiner Küche hat sich das Paar ein vollständig mit Lautsprechern, Keyboards, Computern und Mikrophonen ausgestattetes Aufnahmestudio eingerichtet.

Als Mitglied von Bon Jovi zeichnete Richie Sambora für etliche Hits mitverantwortlich („Livin‘ on a Prayer“, „Wanted Dead Or Alive“), Orianthi machte sich als Live-Musikern für Michael Jackson, Santana, Prince oder ZZ Top einen Namen und veröffentlichte Soloalben wie „Heaven In This Hell“

https://www.youtube.com/watch?v=MVVLSvt3vT8 Video can’t be loaded: Richie Sambora and Orianthi – Dead Or Alive – Livin‘ On A Prayer – Live in Sydney – 2016 NRL Final (https://www.youtube.com/watch?v=MVVLSvt3vT8)

