Gewinnen: Science-Fiction-Thriller „The Last Journey“ auf Blu-ray

In „The Last Journey – Die letzte Reise der Menschheit“ steht die Auslöschung der Menschheit durch die Klimakatastrophe kurz bevor. Basierend auf seinem eigenen Kurzfilm inszeniert Regisseur Romain Quirot eine Endzeitgeschichte, die beim Sitges Filmfestival 2020 als „Bester Spielfilm“ ausgezeichnet wurde.

Am 16. September wird der Film digital erscheinen und ab dem 30. September auch auf DVD und Blu-ray erhältlich sein. Wir verlosen drei Blu-rays des Sci-Fi-Thrillers.

Darum geht es in „The Last Journey“

In einer apokalyptischen Zukunft sind die natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht und Frankreich gleicht einer tödlichen Wüste. Als ein mysteriöser roter Mond in der Nähe der Erde auftaucht, wird dort das Mineral „Lumina“ entdeckt, das mittlerweile die gesamte Energieversorgung der Menschheit abdeckt. Als dieser Mond plötzlich mit der Erde zu kollidieren droht, soll der Astronaut Paul W. R. (Hugo Becker) in bester „Armageddon“-Manier zu einer waghalsigen Rettungsmission aufbrechen – doch wenige Stunden vor dem Start verschwindet er spurlos.

„The Last Journey“ – im Original „Le Dernier Voyage de Paul W.R.“ – basiert auf einem Kurzfilm des Regisseurs Romain Quirot, der beim Berlin Short Film Festival als bester Sci-Fi-Kurzfilm prämiert wurde. Mit dem jetzt erscheinenden Langfilm traut sich Quirot eine Mischung aus Science-Fiction-Dystopie, Road-Movie und Familiendrama zu. So spielt neben Astronaut Paul W. R. auch dessen verzweifelter Vater, gespielt von Jean Reno („Léon der Profi“), eine Rolle.

Einen Vorgeschmack bietet der Kurzfilm „The Last Journey of the Enigmatic Paul W.R“:

