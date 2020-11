Gewinnen: „Scooby!“ auf Blu-ray

Zum Heimkinostart von „Code Ava – Trained To Kill“ verlosen wir den Action-Thriller dreimal auf Blu-ray

Am 22. Oktober kommt der Action-Thriller „Code Ava – Trained To Kill“ in die deutschen Heimkinos. Regisseur Tate Taylor hat ein Händchen für Thriller: Er inszenierte bereits „Girl on the Train“, „The Help“ und „Ma – Sie sieht alles“. In „Code Ava“ bringt er nun Jessica Chastain, Colin Farrell, Common und John Malkovich gemeinsam vor die Kamera. Zum Inhalt Ava (Jessica Chastain) ist eine Profi-Killerin, die für eine zwielichtige Organisation Zielpersonen auf der ganzen Welt ausschaltet. Doch als einer ihre Jobs aufgrund falscher Informationen schiefläuft, wendet sich für Ava das Blatt. Sie wird in den Zwangsurlaub geschickt und soll warten,…