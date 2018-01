Gewinnen: „See The Beauty In Your Drab Hometown“ von Savoy

Pål Waaktaar Savoy ist natürlich vor allem bekannt als der Haupt-Songwriter und Gitarrist A-ha. Doch Kenner wissen auch um seine Rolle bei seiner Band Savoy, mit der er gemeinsam mit Frode Unneland (Schlagzeug) und seiner Ehefrau Lauren Savoy (Gesang, Gitarre) seit über 20 Jahren Musik macht.

Mit „See The Beauty In Your Drab Hometown" ist im Januar bereits das sechste Studioalbum der Gruppe erscheinen. Mehr als zehn Jahre lang hatte es keine neue Platte gegeben, obwohl sich die Musiker in Norwegen großer Beliebtheit erfreuen. Schon die Debüt-LP „Mary Is Coming" bekam 1996 in dem skandinavischen Land Gold-Status.

Das neue Album ist sehr groovelastig, bleibt aber dem gitarrengeprägten Sound der Band treu. Die Sessions und ein Teil der Aufnahmen fanden in den Clubhouse Studios in Rhinebeck, New York, statt. Pål: „Ich mag es, wenn wir gemeinsam an anderen Orten aufnehmen und dieser war sehr besonders. Das Studio war in einer alten Scheune mit einem riesigen Aufnahmeraum. Es gab dort mehrere Drum-Sets, zwischen denen man sich entscheiden konnte. Außerdem war es für mich sehr schön nach Woodstock zu kommen, wo schon so viele berühmte Musiker abhingen, wie z.B. Dylan und The Band.“

ROLLING STONE verlost drei Exemplare von „See The Beauty In Your Drab Hometown" auf CD.

