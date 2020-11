Gewinnen: Shakin‘ Stevens – „Fire In The Blood: The Definitive Collection“ – signiert

Erst im Dezember ging die erste Staffel von „The Witcher“ bei Netflix an den Start. Bis zur Fortsetzung wird noch eine Weile vergehen. Deshalb hier fünf alternative Fantasy-Serien, die die Wartezeit verkürzen.

Nach der gleichnamigen Videospiel-Reihe folgte am vergangenen 20. Dezember die von Netflix produzierte Serie; beides basierend auf der Hexer-Saga des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Im Mittelpunkt von „The Witcher“ steht der Hexer und mutierte Monsterjäger Geralt von Riva, der zwar Jagd auf gefährliche Wesen macht und damit die Menschheit schützt, gleichzeitig von ihr verachtet wird. Es fällt ihm schwer, seinen Platz zu finden – und trotzdem ist er bald die letzte Hoffnung. Welche Serien alternativ Geschichten von blutigen Kämpfen, fantastischen Welten und scheinbar unlösbaren Missionen in fremden Landen erzählen, erfahren Sie in dieser Übersicht. Serien wie „The Witcher“: Game Of Thrones…