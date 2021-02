Gewinnen: „Shore“ von Fleet Foxes auf CD

Ein sogenanntes Partygirl und die Managerin einer Absteige waren verantwortlich für Sam Cookes viel zu frühes Ableben am 11. Dezember 1964.

Am 11. Dezember 1964 wurde Sam Cooke in einem Motel in Los Angeles erschossen. Millionen trauerten, und angesichts der nebulösen Tatumstände zweifelten viele an der offiziellen Version. In "Dream Boogie" beschreibt Peter Guralnick ungemein detailliert das Geheimnis um Sam Cookes Tod. Cookes Ableben wird wahrscheinlich nie wahrheitsgemäß rekonstruiert werden können. Die bekannten Fakten lauten wie folgt: Cooke traf sich mit Partygirl Elisa Boyer in einem Restaurant in Hollywood, und nach einem Abend mit viel Alkohol fuhr er sie zum Hacienda-Motel. „Lady, you shot me“ Cooke ging ins Badezimmer; als er wieder herauskam, waren seine Kleider, sein Geld und das Mädchen…