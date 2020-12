Gewinnen: Signierte Alben von Nico Santos

Nico Santos hat erst zwei Studioalben aufgenommen, zählt aber schon jetzt fest zur Spitze der deutschen Musik, was er nicht zuletzt mit seinem Amt als Juror in der Casting-Show „The Voice Of Germany“ unterstreicht.

Erst im Mai erschien seine neue LP, die auch deshalb seinen eigenen Namen als Titel trägt, weil sie sehr viel persönlicher als der Vorgänger geworden ist. Santos singt etwa von der Geschichte einer großen Liebe, die in die Brüche ging und von einem verheerenden Unfall, der seinen besten Freund aus Jugendtagen das Leben kostete.

Natürlich sind auch wieder jene typischen Santos-Songs mit raffinierten Refrains und einer klugen Mischung aus HipHop, Soul, R’n’B und Pop dabei, die dem Musiker in den vergangenen Jahren Top-Platzierungen in den Radio- und Streaming-Charts sicherte. Auch die neuen Singles „Like I Love You“ und „Play With Fire“ starteten durch.

„Nico Santos“ als Special Edition gewinnen

Inzwischen ist „Nico Santos“ auch als Special Edition mit fünf neuen Tracks erschienen. Am 06. Dezember um 16:00 Uhr spielt Santos exklusiv mit ROLLING STONE ein 30-minütiges Akustik-Konzert, bei dem er Songs aus seinem neuen Album in seinem Studio spielt. Der Gig wird bei uns im Stream zu sehen sein und dient auch einem guten Zweck: Zuschauer können während der Session für Kinder und Familien in Not SOS Kinderdörfer weltweit spenden.

Wir verlosen in dem Zusammenhang auch mehrere Exemplare der neuen CD von Nico Santos, die der Sänger mit einem Autogramm versehen hat. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Nico Santos“ angeben.

