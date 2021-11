Gewinnen: signierte Blu-rays von „Star Trek: Lower Decks“ und dazu „Star Trek: Discovery“

Unlängst erschienen: Die 1. Staffel der Cartoon-Serie „Star Trek: Lower Decks“. Dazu, aus demselben Universum: die 3. Staffel von „Discovery“. Wir verlosen zwei von Schöpfer Mike McMahan signierte „Lower Decks“-Blu-rays, und dazu zweimal die 3. Season von „Discovery“. Beide erschienen am 18. November 2021 auf Blu-ray als auch im limitierten SteelBook-Format.

„Lower Decks“ ist die erste Die erste animierte „Star Trek“-Serie. Darin geht es um die Unterstützungscrew der U.S.S. Cerritos, einem eher unwichtigen Raumschiff der Sternenflotte, im Jahr 2380.

Bonusmaterial:

Lower Decktionary: Das Holodeck

Lower Decktionary: Division 14

Lower Decktionary: Deck-Dynamiken

Lower Decktionary: Die Musik von Lower Decks

Crisis Point: Der Aufstieg von Vindicta Trailer

Lower Decktionary: Die ganze Familie

Die Gesichter der Flotte

Vor aller Augen versteckt

„Star Trek: Discovery“ geht nun schon in die dritte Season: Am Ende der zweiten Staffel folgte die Crew der U.S.S. Discovery Commander Burnham in ein Wurmloch. Dadurch sind sie in einer unbekannten Zukunft gelandet, ganz entfernt von der Heimat, die sie einst kannten.

Bonusmaterial der dritten Season:

Star Trek Discovery: Die Reise von Staffel 3

Verkümmert

Michael Burnham sein (Exklusiv)

Kenneth Mitchell: Vordringen

Brückenbau

Autoren-Logbuch (Exklusiv)

Outtakes (Exklusiv)

Applaus (Exklusiv)

Deleted Scenes (Exklusiv)



Gewinnen:

Wir verlosen signierte Blu-rays von „Star Trek: Lower Decks“ und dazu „Star Trek: Discovery“. Einfach Formular ausfüllen und „Star Trek“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 18.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!