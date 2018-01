Einige Jahre gab es von den „Simpsons“ keine weitere Box mit den Folgen einer kompletten Staffel. Das hatte wohl auch den Grund, dass die Produzenten der Serie in den USA einen eigenen Streamingdienst mit den Gelben lancierten (der allerdings in Deutschland nicht verfügbar ist) und so erst einmal die Produktion weiterer DVDs aussetzen ließen.

Weiterlesen Liste Die berührendsten Momente bei den „Simpsons“ (Teil 1) "The Simpsons" werden von Fans nicht nur für ihre witzigen Seiten geliebt. Viele Episoden wärmen auch mit ganz besonderen Augenblicken das Herz. Wir erinnern an die emotionalsten Momente der Serie. Doch nun ist Schluss – die „Simpsons“ sind wieder da. Möglicherweise gibt es ja tatsächlich eines geraumen Tages alle Seasons der langlebigsten Zeichentrickserie auf DVD, Blu-ray oder welches Format auch immer in den nächsten Jahren noch aus dem Hut gezaubert wird. Zunächst aber ist erst einmal die 18. Staffel erhältlich – mit kleinen Episodenklassikern wie „Der Koch, der Mafioso, die Frau und ihr Homer“. Passend zur Folge (deren Titel eine Hommage auf Peter Greenaways Kunstfilm „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“ ist) findet sich zum ersten Mal Mafiaboss Fat Tony auf dem Cover.

„The Simpsons“: Mega-Fanpaket gewinnen

Zum Heimkinostart der 18. Staffel der „Simpsons“ verlosen wir die Season auf DVD im Fan-Paket mit großartigem Merchandising-Zusatz. Es gibt ein Kissen, eine Tasse, ein T-Shirt und ein Grill-Set dazu. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt die erste „Simpsons“-Folge, in der Fat Tony auftrat (deutscher Titel)? Tipp: Eine Antwort finden Sie in der Galerie!

Gewinnen: „Simpsons"-Fan-Paket







5 von 5 Verbrechen lohnt sich nicht Foto: FOX. All rights reserved. Previous Image Next Image