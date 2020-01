Gewinnen: Soundtrack und Kinogutscheine für „Lindenberg! Mach dein Ding“

Mit Tierra Whack steht die Gewinnerin in der Kategorie VISUALS fest.

>>> Highlights und Gewinner IMA 2019! Tierra Whack hat den IMA in der Kategorie VISUALS gewonnen! Auf ihrem 2018 erschienenen Debütalbum lud sie in ihre „Whack World" – und zu einem Experiment, das es so im Rap noch nicht gegeben hatte: Alle 15 Tracks der Platte dauerten exakt eine Minute. Die Künstlerin bedankt sich bei der Jury per Liveschaltung.