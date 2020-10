Gewinnen: Soundtrack zu „Babylon Berlin“ Vol. II auf Vinyl

Die Deluxe-Version von Halseys „Manic“ enthält neun zusätzlichen neue Versionen. Wir verlosen die Platte zweimal in der limitierten Vinyl-Picture-Version.

Nach ihren beiden Konzeptalben „Badlands“ und „Hopeless Fountain Kingdom“ hat Sängerin Halsey mit ihrem dritten Studioalbum „Manic“ einen anderen Weg eingeschlagen. In den neuen Songs lebt sich die Sängerin voll aus und das nicht nur in musikalischer Hinsicht. So zeigt sie auch viele Facetten ihrer Persönlichkeit, die sie zuvor noch zurückgehalten hat. „Manic“: Das dritte Gesicht Halsey selbst bezeichnet „Manic“ als ihr drittes Gesicht. „Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass du drei Gesichter hast. Das Erste zeigst du der Welt. Das Zweite zeigst du denen, die dir am nächsten sind. Das Letzte zeigst du niemandem. Das Erste ist…