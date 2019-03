Gewinnen: Soundtrack zu „White Boy Rick“

Foto: Sony Pictures. All rights reserved.

Auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie und des Kampfes gegen Drogen, wirbt die Polizei inm Detroit der 80er den Teenager Rick Wershe Jr. als Informant an. Im Laufe der Zeit gerät er immer tiefer in den Drogenhandel. Als Wershe bereits eine feste Größe in der einschlägigen Szene der Stadt ist, wird der Polizei die Sache zu heiß wird und sie lässt ihn fallen. Eine Entscheidung mit dramatischen Folgen.

In dem Spannungsdrama von Yann Demange („Top Boy“), der am 07. März ins Kino kommt, spielen Newcomer Richie Merritt (Rick Wershe Jr.), Matthew McConaughey als dessen überforderter, selbst krimineller Vater und Bel Powley als drogensüchtige Schwester mit. Produziert wurde „White Boy Rick“ u.a. von Darren Aronofsky.

Der Soundtrack zum Film stammt von Neo-Klassik-Shootingstar Max Richter, der zuletzt auch den Score für „Werk ohne Autor“ und „The Leftovers“ schrieb.

