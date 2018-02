Gewinnen: „Stephen King’s Stark – The Dark Half“ auf Blu-ray

Der renommierte Schriftsteller Thad Beaumont begeistert mit seinen Romanen die Kritiker. Doch das große Geld verdient er mit reißerischer Horror-Lektüre, die er unter dem Pseudonym George Stark verfasst. Sein literarisches Doppelleben droht ein plötzliches Ende zu nehmen, als ein Erpresser auftaucht, der Thads zweite Identität enttarnen könnte. Aus der Not heraus beschließt Thad, dem Erpresser zuvorzukommen und sein Alter Ego selber zu enthüllen. George Stark wird dabei im Rahmen der Enthüllungsstory symbolisch zu Grabe getragen. Doch Stark scheint nicht einfach so sterben zu wollen – im Gegenteil, er nimmt körperliche Gestalt an und entsteigt seinem Grab. Kurz darauf geschehen in Thads Umfeld einige Morde, die auf ihn als Täter hindeuten…

Stephen King hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Arbeit des „Night of the Living Dead"-Regisseurs verehrt; er widmete ihm sogar seinen Roman „Puls". 1993 wagte sich George A. Romero an eine filmische Umsetzung von „Stark – The Dark Half", und anders als im Fall von „Shining" dürfte King keinen Moment enttäuscht gewesen sein. Heraus kam ein äußerst expliziter und stellenweise surrealer Horror-Thriller, der die autobiographische Böser-Zwilling-Geschichte bitterböse für die Leinwand adaptierte und sich an den Gore-Elementen der Vorlage austobte. Höhepunkt ist sicherlich der Sperlings-Angriff, mit dem Stark schließlich ins Jenseits befördert wird. (MV)

