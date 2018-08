Gewinnen: Stone Diamond – „Don’t Believe What You Think“ auf Vinyl

Die Kölner Rock-Formation Stone Diamond um Zahnarzt, Sänger, Bassist und Produzent Cyrus Alamouti hat mit „Don’t Believe What You Think“ eine neue LP herausgebracht.

Darauf spürt man zu jeder Zeit die Lust an handgemachter Musik und am analogen Zusammenspiel. Stichwort analog: Das neue Album entstand in den berühmten Dierks-Studios in Pulheim.

Weiterlesen 10 Dinge, die Sie über Freddie Mercury garantiert noch nicht wussten Vor 26 Jahren verstarb Freddie Mercury. Wir erinnern an den Queen-Sänger mit zehn kaum bekannten Fakten. Stone Diamond, aktiv seit 2013, war ursprünglich ein Trio, mit Alamouti, Marc Schäfers und Pete Hensen, das auf seinem Debüt „We Stole The Stars From The Black Night“ noch harten Blues-Songs verpflichtet war. Durch Neuzugang Athanassios ‚Zaki‘ Kiokakis fand die Band dann auch zu neuer stilistischer Varianz: Rock, Pop, Funk, Alternative, R&B, Soul … Die Band verarbeitet Einflüsse aus den unterschiedlichsten Genres, um daraus ein ganz eigenes Stil-Amalgam zu formen. Die Nähe zu Musikheroen wie KISS, Prince, den Doobie Brothers, den Red Hot Chili Peppers sind kaum zu überhören.

ROLLING STONE verlost insgesamt drei Mal die Vinyl-Fassung von „Don’t Believe What You Think“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Stone Diamond“ angeben.

Stone Diamond live 2018