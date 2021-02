Gewinnen: Stream-Tickets für Seattle-Konzert von Pearl Jam

In einem offenen Brief reagierten die Beschuldigten schockiert und schrieben: „Euer Verhalten ist charakterlos und unbegründet.“

Pearl Jam gefällt es offenbar gar nicht, dass eine ihrer eigen Tribute-Bands mit einem fast identischen Bandnamen auftritt. In einem Anwaltsschreiben forderten sie nun die Londoner Gruppe „Pearl Jamm“ dazu auf, ihren Namen umgehend zu ändern. Erfolge dies nicht, drohten die Anwälte mit weiteren, rechtlichen Schritte. Das berichtete der „Pearl Jamm“-Gitarrist Tim Love in einem Beitrag der „BBC“. „Pear Jamm“ ist bereits seit 2016 aktiv Tim Love erzählte, dass die die Band sie nicht nur dazu aufforderten ihren Namen zu ändern, sondern auch sämtliche E-Mail-Adressen und Internet-Domains an sie zu übergeben. „Sie haben uns auch gebeten, unsere Fan-Artikel zu zerstören“,…