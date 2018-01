Gewinnen: Takashi-Miike-Box – zum Heimkinostart von „Blade Of The Immortal“

Manji ist Samurai und er kann nicht sterben. Sein Körper regeneriert sich immer wieder, selbst abgetrennte Gliedmaßen wachsen wieder an. Dabei würde Manji gerne seiner ermordeten kleinen Schwester Machi in den Tod folgen. Er ist voller Reue, weil er sie nicht beschützen konnte. 50 Jahre später bittet ihn das Mädchen Rin um Hilfe. Der Schwertkämpfer Anotsu hat ihre Eltern getötet und Rin brennt vor Rachedurst. Doch Anotsu hat eine mächtige Gefolgschaft und ist ein fast unbesiegbar guter Krieger. Rin lässt die Erinnerung an Machi wieder lebendig werden und so willigt Manji ein, ihr Leibwächter zu sein. Das ungleiche Duo zieht in einen sehr blutigen Kampf…

Der Samurai-Actionfilm „Blade Of The Immortal“ ist bereits die 100. Produktion des hyperaktiven japanischen Regisseurs Takashi Miike. Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Manga von Hiroaki Samura und ist seit 12. januar auch auf Blu-ray, VoD und DVD erhältlich.

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart von „Blade Of The Immortal“ eine Takashi-Miike-Box, in dem sich nicht nur dieser Film, sondern auch zwei weitere Werke des Regisseurs befinden. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Takashi Miike“ angeben.

