Gewinnen: „The Forgiven – Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft“ auf Blu-ray

Das Drama „The Forgiven – Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft“ des Oscar-nominierten Regisseurs Roland Joffé ist ein Plädoyer gegen Rassismus. Besetzt mit Oscar-Preisträger Forest Whitaker und Eric Bana in den Hauptrollen, basiert der Film auf dem Theaterstück „Der Erzbischof und der Antichrist“ von Michael Ashton. Der Film wird digital ab dem 11. März 2021 verfügbar sein und erscheint am 25. März 2021 auch als DVD und Blu-ray. Zu diesem Anlass verlosen wir das Drama dreimal auf Blu-ray.

Rassenkonflikt während der Apartheid Südafrikas

Der Film ist von wahren Ereignissen inspiriert und behandelt den unerbittlichen Rassenkonflikt während der Apartheid Südafrikas. Das Drehbuch dafür schrieb Michael Ashton, der Macher des Theaterstücks „Der Erzbischof und der Antichrist“ gemeinsam mit Roland Joffé. Um die damaligen Geschehnisse so realistisch wie möglich abzubilden wurde ein großer Teil des Films sogar in einem der gefährlichsten Gefängnisse der Welt in Kapstadt, Südafrika gedreht – dem Hochsicherheitsgefängnis Pollsmoor, in dem auch Nelson Mandela zwischen 1982 und 1988 inhaftiert war.

Inhalt

Erzählt wird die Geschichte des südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu gespielt von Forest Whitaker, der nach dem Ende der Apartheid die Wahrheits- und Versöhnungskommission des Landes leitet. Als dieser von dem berüchtigten Mörder Piet Blomfeld, gespielt von Eric Bana, zu sich in das Hochsicherheitsgefängnis gerufen wird, verändert sich sein Leben jedoch für immer. Im Sumpf gefährliche Auseinandersetzungen mit den brutalen Sträflingen erkundet er die Kraft der Vergebung, sowie die Grenzen der Menschlichkeit.

Zur Verlosung

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Forgiven“ als Lösungswort angeben Teilnahmeschluss ist der 10.4.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.