Gewinnen: The Lightning Seeds – „See You In The Stars“ auf Vinyl und CD

Foto: Jeff Spicer/Getty Images for The, Jeff Spicer. All rights reserved.

Nach mehr als einem Jahrzent warten erscheint am 14. Oktober das neue Album „See You In The Stars“ der Lightning Seeds.

Auf dem Album befinden sich zehn Songs, die von Sommergefühlen, Naturgewalten und Emotionen handeln. Die ersten drei Singles „Emily Smiles“, „Walk Another Mile“ und „Sunshine“ sind bereits erschienen.

Empfehlung der Redaktion Three Lions – The Lightning Seeds

Die Tracks auf dem Album „See You in The Stars“:

Losing You Emily Smiles Green Eyes Great To Be Alive Sunshine Fit For Purpose Live To Love You Permanent Danger Walk Another Mile See You In The Stars

„I always think music’s like attack and defence in football –or like politics – or like life. It’s about balance,“ sagt Ian Broudie. „And achieving that is the challenge for me.“

Gewinnen

Wir verlosen ein Exemplar des Albums auf Vinyl sowie zwei CDs. Einfach das Formular ausfüllen und „Lightning Seeds“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!