Gewinnen: „The Postcard Killings“ auf Blu-ray

Am 08. Oktober erscheint der Psychothriller „The Postcard Killings" auf DVD und Blu-ray

Handlung von „The Postcard Killings“

Der New Yorker Detective Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan) reist nach London, um seine frisch verheiratete Tochter und ihren Ehemann zu besuchen. Doch dazu kommt es nicht. Noch am Flughafen wird er bei seiner Ankunft von Scotland Yard mit der traurigen Nachricht konfrontiert, dass ein junges Paar ermordet wurde, bei dem es sich um die beiden Frischgetrauten handeln soll. Die Körper wurden brutal und auf rituelle Weise drapiert und weisen Ähnlichkeit zu weiteren Mordfällen auf, die aktuell in verschiedenen europäischen Metropolen gemeldet werden. Nachdem Kanon die Leiche seiner Tochter identifiziert hat, nimmt er die Ermittlungen selbst in die Hand und macht mit Hilfe der Journalistin Dessie Leonard (Cush Jumbo) Jagd auf den Mörder.

Regisseur Danis Tanović hat sich mit „The Postcard Killings“ an der gleichnamigen Buchvorlage von James Patterson orientiert, dessen Krimis bereits schon mehrfach für die Leinwand adaptiert worden, wie beispielsweise die Verfilmung von „Im Netz der Spinne“ mit Morgan Freeman.

