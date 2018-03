Gewinnen: „The Square“ auf DVD und Gigaset Smartphone GS370

In unserer ROLLING-STONE-Rezension stellt Rüdiger Suchsland heraus, dass der Cannes-Gewinner von 2017, „The Square“ eine süffisante Komödie über das schlechte Gewissen des Mittelstands ist.

Ruben Östlunds Film mit Claes Bang, Elisabeth Moss und Dominic West in den Hauptrollen ist eine schwarze, manchmal auch süffisante Gesellschaftskomödie, die die Illusionen von Demokratie und Gerechtigkeit, das schlechte Gewissen des Mittelstands, die politische Korrektheit und die Moralisierung gesellschaftlicher Verhältnisse aufs Korn nimmt, das Leben dieser Hauptfigur zu einer Abrechnung mit unserer Gegenwart nutzt.

Völlig zu Recht ging „The Square“ für Schweden auch ins diesjährige Oscar-Rennen um den „besten fremdsprachigen Film“.

Der Titel des Films ist auch der einer neuen Ausstellung, die Kurator Christian (Claes Bang) gerade eröffnet. Darin geht es um einen freien Raum, in dem alles möglich und nichts gewiss ist – ein Sinnbild auch für die mögliche Sinnleere moderner Kunst. Ist etwas dadurch, dass es im Museum steht, Kunst? ­Eine alte klassische Frage, die hier aber durch eine Art Running Gag aktualisiert wird: Immer wieder sieht man Menschen vor modernen Kunstwerken stehen, die nicht zu ihnen zu sprechen scheinen.

Das Kino reflektiert die Lage der Gegenwart. Wie immer in schweren Zeiten steigt die Konjunktur des Humors. Dieser ist eher bissig als gelassen, eher schwarz als heiter. So wird man in diesem ungemein reichhaltigen, von Einfällen nur so strotzenden Film Zeuge einer präzisen Auskunft über den Stand der Dinge. Über Unsicherheit und Erschöpfung unserer Welt, über die Notwendigkeit, uns neu zu erfinden.

