Gewinnen: „The Stages of Change“ von Nathan Trent

„The Stages of Change“, das Debüt-Album des in Berlin lebenden Österreichers Nathan Trent, erschien am 1. April 2022. Der Pop- und R&B-Sänger hat auf dieser Platte musikalisch seine Entwicklung der letzten zwei Jahre festgehalten. Jeder der zehn Songs des Albums soll „eine Phase seiner Veränderung darstellen, die ihn zu dem Menschen und Künstler gemacht habt, der er jetzt ist“, heißt es in einer Erklärung zum Werk.

Nathan Trent zeigt sich auf der Platte „offen und verletzlich“

Der Werdegang Trents ist durchweg musikalisch geprägt: Im Alter von elf Jahren soll er seine ersten Songs geschrieben haben. Neben einem Studium in Wien soll der Musiker auch eine vierjährige Gesangs-, Schauspiel- und Tanzausbildung absolviert haben. Nathan Trents Stil sei durch die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse entstanden, darunter R&B, Pop, Soul und Indie. Seine Musik schreibe, komponiere und produziere er selbst.

Der Musiker erklärt, er habe sich noch nie so offen und verletzlich in seiner Musik gezeigt, wie auf diesem Album. Es beinhalte schwierige Themen wie mentale Gesundheit, Verlustängste, Depression, aber gleichzeitig auch Liebe, Beziehungen und Neuanfang.

„Zeitlos und nostalgisch“ Ziel der Platte sei es „eine eigene kleine Welt zu schaffen, die zeitlos und nostalgisch zugleich ist“. Die Abfolge der Tracks sei einem Soundtrack nachempfunden und „jeder Song soll einem das Gefühl geben, Teil eines Films zu sein.“ Ursprünglich stünden Trent 100 Songs zur Verfügung, die er für das Projekt geschrieben hatte. Die zehn Songs, die sich nun auf dem Album befinden, würden seine Geschichte aber am besten erzählen.

Im Jahr 2017 vertrat Nathan Trent sein Heimatland Österreich beim Eurovision Song Contest in Kiew mit dem Song „Running On Air“. Seither veröffentlichte er kontinuierlich weitere Singles, bis dieses Jahr sein Debüt-Album erschien. Die aktuelle Auskopplung des 30-Jährigen heißt „Liar“.

