Gewinnen: The String Theory – „The Los Angeles Suite“

Das 2007 in Berlin gegründete Künstlerkollektiv The String Theory bewegt sich in den Grenzbereichen von Komposition, Improvisation und sozialem Event. Ihre Musik pendelt irgendwo zwischen Singer/Songwriter-Pop und Neoklassik.

Nach fünf Tourneen in Europa und Nordamerika und fünf Alben hat sich die Band mit ihrer eigenwilligen Mischung aus klassischem Klangkörper und elektronischen Sounds als innovatives, eigenständiges Orchester etabliert.

Ins Leben gerufen wurde The String Theory von PC Nackt und Ben Lauber, die durch ihre Arbeit mit Apparat, My Brightest Diamond und Wim Wenders sowie einer Vielzahl an Theater- und Filmmusiken seit Jahren eine fest Größe in der Berliner Szene sind.

Cineastischer Sound

Was ursprünglich nur als einmaliges Happening mit befreundeten Berliner Künstlern geplant war, entpuppte sich in den Folgejahren zu einem kreativen Energiefeld, das auch Richard Wagner und Einstürzende Neubauten sowie zeitgenössische Minimalisten wie Steve Reich und John Cale zu abenteuerlichen Streicherarrangements und knarzigen elektronischen Klangwelten mit einwob.

Ein Höhepunkt auf der neuen Platte, die ROLLING STONE dreimal verlost, dürfte der Gesangseinsatz von Addie Hamilton in „Hollywood Calling“ sein. Sie lotet die Grenzen der Musikproduktion aus, um die Geschichte eines Mädchens zu erzählen, das in die Stadt der Engel zieht, um dort ein traumhaftes Leben zu leben. Unterstützt wird sie dabei von einem geradezu cineastischen Sound.

The String Theory – Hollywood Calling feat. Addie Hamilton (Official Music Video)

Wir verlosen drei CDs von „The Los Angeles Suite“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „The String Theory“ angeben.