Gewinnen: The Temptations – „Temptations 60”

„Temptations 60“ enthält neue Aufnahmen der Band, die ihren bekannten Sound in die Gegenwart holen. Dabei setzen sie gleichermaßen auf klassische Harmonien und eine zeitgenössische Produktion. Das Album enthält auch die Duett-Single „Is It Gonna Be Yes Or No“, für die sie gemeinsam mit ihrem Motown-Kollegen (und Produzenten) Smokey Robinson im Studio waren. Ein weiterer Gast ist K. Sparks.

Das mit Grammy-Produzent Narada Michael Walden aufgenommene Stück „When We Were Kings“ funktioniert passend zum Jubiläum wie eine kleine Zeitreise – wenn zentrale Stationen und Mitglieder aus sechs Jahrzehnten thematisiert werden.

„Unser neues Album bringt unser bisheriges Erbe auf den Punkt. Es vertont unsere Liebe zur Musik und unsere Hoffnung, mit diesen Songs andere Menschen zu erreichen, sie zu ermutigen und zusammenzubringen“, so Dr. Otis Williams, Gründungsmitglied von The Temptations. „Uns ist am wichtigsten, dass die Fans Freude daran haben.“

In den Songs geht es um Liebe und auch aktuelle gesellschaftliche Themen – und natürlich auch ums Jubiläum selbst. Das von Williams mitproduzierte „Come On“ etwa, das er schon 1959 erstmals als Otis Williams & The Distants (kurz vor dem Beginn der Temptations-Ära) aufgenommen hatte, ist so etwas wie ein erweitertes Jubiläums-Update, verlängert um einen Monolog zur Geschichte der Band.

Das Spektrum reicht auf Platte von Balladen („Calling Out Your Name“) bis hin zu Uptempo-Nummern („You Don’t Know Your Woman“). Mit Smokey Robinson ist auch ein langjähriger Wegbegleiter und auf dem Album zu hören („Is It Gonna Be Yes Or No“). Schließlich hatte Robinson im Verlauf seiner Karriere immer wieder Temptations-Klassiker wie „My Girl“ oder „The Way You Do …“ interpretiert.

