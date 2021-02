Gewinnen: „The Vigil – Die Totenwache“ auf Blu-ray

Der junge Yakov, gespielt von Dave Davis („True Detective“), will nur noch raus aus der streng chassidischen Gemeinde in Brooklyn. Doch kurz bevor ihm die Flucht gelingt, nimmt ihn der Ort in seine furchteinflößenden Fänge und konfrontiert den jungen Held mit unheimlichen Totengeistern und den Dämonen seiner Vergangenheit.

Nachdem der übernatürliche Horrorfilm „The Vigil – Die Totenwache“, der auf alten jüdischen Überlieferungen beruht, bereits im Sommer 2020 über einige Kinoleinwände geisterte, erscheint er nun ab dem 11. Februar auch auf DVD und Blu-ray. Zu diesem Anlass verlosen wir den Film dreimal auf Blu-ray.

Ein Horrorspektakel basierend auf der jüdischen Religion

„The Vigil – Die Totenwache“ ist bereits seit dem 22. Januar digital verfügbar und ist das Filmdebüt des Buchautoren Keith Thomas. Dieser machte sich bereits mit Thrillern wie „Dahlia Black“ und „The Clarity“ einen Namen. Für Thomas ist dies ein Meilenstein in seiner Karriere.

„Ich wusste immer, dass ich einen Horrorfilm machen wollte. Es ist das Genre, das ich am meisten mag, mit dem ich mich am meisten identifiziere. Aber ich wollte einen Horrorfilm machen, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Bei dem Versuch herauszufinden, welchen Blickwinkel ich einnehmen könnte, wurde mir klar, dass ich noch nie einen Horrorfilm mit einem Konzept gesehen hatte, das auf der jüdischen Religion basierte – zumindest nicht vollständig darauf. Es gibt einige Filme mit biblischen Elementen oder mit Rabbinern, aber nichts, was in dieser Welt verankert ist“, so der Filmemacher.

Von Totengeistern heimgesucht

In dem Film wird die Geschichte des jungen Yakov (Dave Davis) erzählt, der seinen jüdischen Glauben aufgegeben hat und demzufolge vor hat aus seiner orthodoxen Gemeinde in New York zu flüchten. Um sich das dafür benötigte Geld zu verdienen, übernimmt er die nächtliche Totenwache für ein verstorbenes Gemeindemitglied in einem verlassenen Haus. Dieser Job verwandelt sich jedoch schnell zu einem unheimlichen Albtraum. Denn in dieser nacht wird Yakov von einem „Mazik“, wie im jüdischen Volksglauben jener Totengeist bezeichnet wird, verfolgt und mit den Dämonen seiner Vergangenheit konfrontiert.

Zur Verlosung

Zum DVD und Blu-ray-Start des Horrorfilms „The Vigil – Die Totenwache“ am 11. Februar verlosen wir den Film dreimal auf Blu-ray.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und als Lösung „The Vigil“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 28. Februar.

