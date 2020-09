Gewinnen: „Then Play On“ von Fleetwood Mac

Am 18. September bringen Fleetwood Mac ihr drittes Studioalbum „Then Play On” als Celebration Edition auf CD und 2LP Vinyl erneut heraus. Zu diesem Anlass verlost ROLLING STONE das Album dreimal auf CD.

Remaster und Bonus-Songs

Die erweiterte Version beinhaltet alle 12 ursprünglich veröffentlichten Songs, sowie vier Bonus Songs. Zudem wurde jedes Stück in halber Geschwindigkeit gemastered, um einen größeren Dynamikbereich zu erzeugen. Die CD erscheint mit einem Mediabook und die schwarze 180g Vinyl-Schallplatte mit einem 16-seitigen Bookpack. Beide beinhalten darüber hinaus neue Texte des Fleetwood-Mac-Biographen Anthony Bozza sowie ein persönliches Vorwort von Mick Fleetwood.

Letztes Album mit Peter Green

„Then Play On“ wurde ursprünglich am 19. September 1969 veröffentlicht und war somit das erste Album von Fleetwood Mac zusammen mit Danny Kirwan, sowie die letzte Platte in Zusammenarbeit mit Peter Green. Der Albumtitel „Then Play On“ ist an die erste Zeile von Shakespeares Komödie „Twelfth Night“ (im Deutschen: „Was ihr wollt“) angelehnt, welche im Original lautet: „If music be the food of love, play on“.

Anders als die ersten beiden LPs der Band, welche dem klassischen Blues zugeschrieben werden, bietet „Then Play On“ eine größere stilistische und musikalische Vielfalt. Das Album beinhaltet einige bekannte Songs der frühen Fleetwood Mac, wie „The Green Manilishi“, „Searching For Madge“ oder „Oh Well Pts. 1 & 2“. Die vollständige Tracklist sehen Sie unten aufgeführt.

Die Celebration Edition gilt als Auftakt für die Veröffentlichung des Konzertfilms „Mick Fleetwood And Friends Celebrate The Music Of Peter Green“, der ebenfalls dieses Jahr erscheinen soll.

Fleetwood Mac: „Then Play On“ – Tracklist

Coming Your Way Closing My Eyes Fighting For Madge When You Say Show-Biz Blues Under Way One Sunny Day Although The Sun Is Shining Rattlesnake Shake Without You Searching For Madge My Dream Like Crying Before The Beginning Oh Well – Pt. 1 Oh Well – Pt. 2 The Green Manalishi ( With The Two Prong Crown) World In Harmony

„Then Play On” wird am 18. September durch BMG als CD und Vinyl veröffentlich. ROLLING STONE verlost das Album aus diesem Anlass dreimal auf CD. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Fleetwood“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 06.10.2020