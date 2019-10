Das wird Sie auch interessieren

Mit „Es gibt kein Zurück“ erscheint diesen Freitag (01. November 2019) das neue Album von Thimo Sander, dessen Vorabsingle „Es gibt kein Zurück“ bei ROLLING STONE als exklusive Videopremiere vorgestellt wurde.

Wir verlosen drei Exemplare des Werks, auf dem der Singer/Songwriter seine Liebe zum Gitarrenpop feiert. Produziert hat Sander selbst, aufgenommen wurden die Songs von ihm und Moses Schneider. Das Werk kann auf Vinyl und CD hier vorbestellt werden, dazu auch ein limitiertes Lyric Sheet mit Plektren.

Gewinnen:

Einfach Formular ausfüllen und „Thimo Sander“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss ist der 22.11.2019, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Über Thimo Sander

Sander, der sich für seine Songs auch von Kollegen wie Evan Dando (The Lemonheads), Conor Oberst oder Teenage Fanclub hat inspirieren lassen, erzählt sanfte Geschichten von Menschen, deren Leben sich veränderten, wie in „Pommerby“, in dem es um einen Mann von der Küste geht, der „seine heimliche Liebe an die Großstadt und das Showbiz verloren hat“.

„Es gibt kein Zurück“ ist nach „Eine Hand immer“ das zweite Soloalbum Thimo Sanders. Der Sänger und Gitarrist komponierte zuvor Filmmusik für Fatih Akin und ist musikalischer Leiter der Band von Adel Tawil – der nun auch auf Sanders „Nachts“ mitsingt.

In seinem Video begleiten wir ihn auf Rügen, Stralsund und im Brandenburger Land auf seiner Suche nach einem Ziel: „Es gibt kein Zurück / Keine Rückrufaktion von Glück / Kein So-jetzt-aber-doch-nicht und So-wollt- ich’s-nicht-ehrlich“.

Ab November ist er auch auf der Bühne zu erleben:

