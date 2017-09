Gewinnen: Tickets für das Pre-Listening von David Bowies „A New Career In A New Town (1977-1982)“ in Berlin

Die kommende Veröffentlichung des neuen David-Bowie-Box-Sets „A New Career In A New Town (1977-1982)“ (erscheint am 29. September) wird mit einem Event in den Berliner Hansa-Studios am 26. September gefeiert werden!

Weiterlesen Exklusiver Stream: David Bowie – „Suffragette City (Live)“ Am 28. September erscheint das fetteste Boxset des Herbstes: „A New Career In A New Town (1977-1982)“ von David Bowie. Bei uns gibt es einen Live-Song vorab im Stream Zum Live-Event wird es ein Playback zu Highlights aus dem kommenden Box-Set und ein Q&A mit Gästen geben, darunter Carlos Alomar (Bowies Gitarrist von 1974 bis 1987), Edu Meyer (ehemals Toningenieur in den Hansa-Studios) und Chris Duffy (Sohn des Fotografen Brian Duffy und Direktor des Duffy-Archivs), die über Bowies Werk von 1977 bis 1982 sprechen werden. Auf der Facebook-Seite Bowies werden dazu am selben Tag bisher unveröffentlichte Audio-Streams abrufbar sein.

In den Hansa-Tonstudios produzierte David Bowie Teile seines Albums „Low“ sowie „Heroes“, das in diesem Monat sein 40. Jubiläum feiern wird.

Kommen Sie auf die Gästeliste!

ROLLING STONE verlost zwei Plätze auf der Gästeliste zum exklusiven Pre-Listening von David Bowies „A New Career In A New Town (1977-1982)“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Welches Buch von Truman Capote gehörte zu den Lieblingsromanen von David Bowie? (Tipp: Eine Antwort finden Sie HIER!)