Gewinnen: Tickets für die Shopping-Bustour beim Record Store Crawl

Nach New York City, Los Angeles und 12 weiteren internationalen Städten findet dieses Jahr parallel zum RSD zum ersten Mal auch in Berlin der Record Store Crawl powered by Rhino statt. In enger Zusammenarbeit mit ROLLING STONE und StarFM werden 60 Vinyl-Fans mit dem RSC-Bus von Store zu Store gebracht, wobei nach einem Warm-Up bei StarFM die Plattenläden Dussmann, Dodo Beach I, Dodo Beach II (ehem. Vopo Records) und The Record Store angesteuert werden. Im Bus erwarten die Gäste neben Drinks, Musik und einem Quiz-Battle mit attraktiven Preisen auch exklusive Discounts und ein Goodie Bag.