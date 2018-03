Gewinnen: Tickets für Noel Gallagher’s High Flying Birds

Noel Gallagher hat sich im vergangenen Jahr mit dem dritten Studioalbum seiner High Flying Birds zurückgemeldet: „Who Built The Moon?“. Produzent war David Holmes, zu den Gaststars auf der Platte zählten Johnny Marr und Paul Weller.

Inspirationen, sagte Gallagher, holte er sich diesmal von „französischem Psychedelic-Pop, Electro, Soul, Rock, Disco and Dance." Die neuen Stücke stellt der ehemalige Oasis-Kopf natürlich live vor. Präsentiert von ROLLING STONE.

Wir verlosen 3×2 Tickets für die anstehenden Konzerte (außer Berlin). Dazu sind die Gewinner eingeladen zu Soundcheck-Parties und können schon dabei sein, wenn alle anderen noch vor der Hallentür warten.

Noel Gallagher’s High Flying Birds live 2018

08.04.18 – Mehr! Theater (Hamburg)

09.04.18 – Mitsubishi Electric Halle (Düsseldorf)

12.04.18 – Zenith (München)

16.04.18 – Max Schmeling Halle (Berlin)

17.04.18 – Schlachthof (Wiesbaden)

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Noel Gallagher live + Wunschstadt“ angeben. Viel Glück!