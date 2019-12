Gewinnen: Tickets und Soundtrack für Musikfilm „Wild Roses“

Foto: Entertainment One Germany. All rights reserved.

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis will es die 23-jährige Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley) aus Glasgow noch einmal wissen. Mit rauem Charisma und unbändigem Talent möchte sie als Country-Sängerin durchstarten. Rose-Lynns nächster Stopp wäre Nashville – wären da nicht ihre beiden Kinder, die bisher bei ihrer Großmutter Marion (Julie Walters) lebten. Diese appelliert an das Verantwortungsgefühl ihrer Tochter, ist nach Rose-Lynns Meinung aber selbst nicht gerade Vorbild für ein erfülltes Leben. Im Kampf um ihr Glück, zwischen Begeisterung, Vision und Verpflichtung, erhält Rose-Lynn Unterstützung aus unerwarteten Ecken. Einige umwerfende Gigs, Rückschläge und eine Reise ins amerikanische Country-Mekka später erkennt sie, dass es in der Tat um Verantwortung geht: für sich selbst und den eigenen Traum, der sich nicht nur alleine leben lässt.

Spannendes Portrait, mitreißender Musikfilm, dazu eine Liebeserklärung an Countrymusik aus Nashville und Glasgow: Mit „Wild Roses“ zeigt Regisseur Tom Harper die authentische Reise einer jungen Frau ans Ziel ihrer Hoffnungen – das am Ende gar nicht dort liegt, wo sie es vermutete. Als Mischung aus charmanter Unterhaltung und engagiertem Drama steht der Festivalerfolg in bester britischer Kinotradition.

Wir verlosen jeweils 3x mal 2x Freikarten für „Wild Roses“ und den dazugehörigen Soundtrack auf CD. Der Kinostart ist am 12. Dezember. Wer gewinnen will muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Wild Roses“ angeben. Teilnahmeschluss 30. Dezember 2019.

