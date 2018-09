Nachdem der Gitarrist die Atmosphäre in der Band stark kritisierte, äußerte sich nun Mick Fleetwood erstmals ausführlicher zu den Streitigkeiten.

Anfang April verließ Lindsey Buckingham überraschend nach 43-jähriger Zusammenarbeit Fleetwood Mac. Grund sei laut den Mitgliedern Stevie Nicks und Mick Fleetwood die Tatsache, dass Band und Lead-Gitarrist sich nicht darauf einigen konnten, wann ihre nächste Welttournee starten soll. Der Musiker selbst erklärte, bei einigen Bandmitgliedern sei „die Luft raus“ gewesen. Doch Fleetwood Mac machen weiter und werden wie zuvor angekündigt ab Oktober eine große US-Tour mit dem Titel „An Evening With Fleedwood Mac“ spielen. Statt Buckingham werden die Gitarristen Mike Campbell von Tom Petty and The Heartbreakers sowie Neil Finn von Crowded House die Tour als Live-Musiker begleiten. „Einfach nicht…