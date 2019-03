Gewinnen: „Volker Schlöndorff – Best of Edition“

"Simpsorama" war nicht die erste Crossover-Episode bei den "Simpsons". Vor kurzem trafen die Simpsons auf Familie Griffith aus "Family Guy" und auch Scully und Mulder statteten Springfield bereits einen Besuch ab. Wir haben die schönsten Crossover-Folgen zusammengestellt.

Am Sonntag (09. November) lief im US-Fernsehen die Crossover-Episode zwischen den "Simpsons" und "Futurama". Damit trafen die zwei großen Serien aus der Feder von Matt Groening aufeinander (und es gab sogar eine kleine Anspielung auf ein weiteres Groening-Werk, den Cartoon "Life In Hell"). Doch die turbulente Folge mit vielen komischen Selbstreferenzen ist nicht das erste Serien-Crossover bei den "Simpsons". Vor wenigen Wochen trafen bereits Familie Simpson und die Griffith-Sippe aufeinander. Und wer erinnert sich nicht an das bis heute unübertroffene Gag-Feuerwerk aus "Akte Springfield" ? Wir haben die schönsten Crossover der "Simpsons" in einer Galerie zusammengefasst.