Gewinnen: „Watchmen“, „The Outsider“ & „His Dark Materials“ auf Blu-ray

Bald erscheinen die drei HBO-Serien „Watchmen“, „The Outsider“ und „His Dark Materials“ fürs Heimkino und wir verlosen drei Exemplare der HBO-Serienhighlights auf Blu-ray.

Darum geht es in den Serien

Die Comic-Adaption „Watchmen“ spielt in einer alternativen Realität, in der Kriminalpolizistin Angela Abar und ihre Kollegen von der Polizei in Tulsa, Oklahoma ihre Identität verschleiern müssen, um sich vor Terroristen zu schützen. Als sie in einem Mordfall nahe ihrem Wohnort ermittelt, stößt Angela auf eine riesige Verschwörung, die die Zukunft der Welt bedroht.

Psycho-Spielchen und Mystery-Vergnügen warten in „The Outsider“, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Stephen King. Die Handlung erzählt von dem Mord eines 11-jährigen Jungen, dessen verstümmelte Leiche in den Wäldern Georgias gefunden wird. Beweismaterial und Augenzeugen deuten auf den allseits belieben High-School-Lehrer Terry Maitland (Jason Bateman). Doch als widersprüchliche Beweise auftauchen, muss Kriminalpolizist Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) Hilfe herbeiziehen: Eine unorthodoxe Privatermittlerin mit unheimlichen Fähigkeiten.

Auch die Fantasy-Serie „His Dark Materials“ basiert auf einem Buchvorgänger: Der gleichnamigen Bestseller-Trilogie von Philip Pullmans aus den 90ern. Lyra (Dafne Keen) wurde als Baby am Jordan College in Oxford zurückgelassen. Jetzt wünscht sie sich ein Leben voll Abenteuer abseits der ihr bekannten Umgebung. Als sie nach einem verschwundenen Freund sucht, stolpert Lyra in ein Komplott, bei dem es um gestohlene Kinder geht. Die Suche wird ihr Leben für immer verändern.

Verlosung

„Watchmen“ und „The Outsider“ erscheinen am 30. Juli auf Blu-ray und DVD, „His Dark Materials“ am 06. August. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass drei Mal HBO-Pakete mit jeweils allen drei Serien auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „HBO-Paket“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 11. August 2020.