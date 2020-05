Gewinnen: „White Snake: Die Legende der Weißen Schlange“ als limitiertes Mediabook

Das wird Sie auch interessieren





Handlung

Als das Attentat der gutmütigen weißen Schlangendämonin Blanca auf den General der kaiserlichen Armee scheitert, erwacht sie in Gestalt eines Mädchens in einem Dorf von Schlangenjägern. Ohne sich daran zu erinnern, wer oder was sie eigentlich ist, verliebt sie sich in den jungen Jäger Ah Xuan und bringt damit gleichermaßen die Dorfbewohner sowie auch ihre Dämonenschwester Vera gegen sich auf. Als auch der General seine dunkle Macht nach Blanca ausstreckt, muss sie sich ihres wahren Platzes in der Welt bewusst werden.

Mit „White Snake“ gelang es dem Regieduo Amp Wong und Ji Zhao ein bildgewaltiges Fantasy-Epos für Erwachsene zu schaffen, das auch bereits mehrere Filmjuries für sich gewinnen konnte. Neben dem Jury Award als „Best Animated Feature“ beim Beijing Student Film Festival, konnte der Film auch den Golden Angel Award als „Best Chinese & American CO-Production Animation Film“ für sich beanspruchen.

Verlosung

Ab 19. Mai ist „White Snake – Die Legende der weißen Schlange“ als Mediabook mit aufwendigem Booklet, DVD, Blu-ray und digital für Zuhause erhältlich. Aus diesem Anlass verlosen ROLLING STONE zwei mal das außergewöhnliche Fantasy-Epos als limitierte Mediabooks mit exklusivem 36-seitigem Booklet. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen, Lösungswort „Schlange“. Einsendeschluss: 31. Mai 2020, der Rechtsweg ist ausgeschlossen