Gewinnen: Wir verlosen drei Mal Daniel Lanois‘ Album „Player, Piano“

Daniel Lanois veröffentlichte am 2. September mit „Eau“ einen weiteren Vorboten auf die kommende Platte „Player, Piano“. Das Solo-Album erscheint am 23. September und enthält sanfte Klavierkompositionen. Lanois hat die Aufnahmen in seinem eigenen Studio in Toronto produziert.

Zuvor erschienen bereits die beiden Singles „My All“ und „Inverness“, die ebenfalls auf dem neuen Werk zu hören sind. „Die Arbeit an diesem Album war eine einzige große Reise – und das zu einer Zeit, in der ich genau genommen die Füße stillhalten musste und festsaß. Doch so habe ich unter anderem Abstecher nach Kuba, nach Mexiko und nach Jamaika gemacht. Ich hatte Begegnungen mit den Geistern von Leuten wie Erik Satie, Oscar Peterson und Harold Budd“, so Lanois über die Entstehung der Platte. Zuletzt veröffentlichte der Musiker und Produzent im Jahr 2021 „Heavy Sun“, wofür ihm viel Lob entgegengebracht wurde.

Trackliste:

My All Lighthouse Inverness Parade Twilight Puebla Eau ZsaZsa Clinch Wild Child Cascade Sunday Asylum

Seht und hört hier eine Live-Version von „Eau“:

Verlosung: Drei CDs von Daniel Lanois‘ „Player, Piano“

ROLLING STONE verlost drei Exemplare von Daniel Lanois‚ kommendem Album.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Player, Piano“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 03. Oktober. Viel Erfolg!

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)