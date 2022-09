Gewinnen: Wir verlosen drei MCs von Alphavilles neuem Album „Eternally Yours“

Am 23. September erscheint Alphavilles neues Album „Eternally Yours“. Mit einer Neuauflage von „Forever Young“ als Orchester-Version erschien am 26. August bereits der dritte Vorbote auf die kommende Platte – nach den ebenfalls neu produzierten Singles „Big in Japan“ und „Sounds Like a Melody“.

Die Original-Veröffentlichungen der eben genannten Songs stammen aus dem 1984 erschienenen Album „Forever Young“. „Man kann nicht sagen, das ist der größte Hit von Alphaville. Das wär‘ untertrieben“, so Marian Gold, der den Song „Forever Young“ 1982 gemeinsam mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens schrieb. Er produzierte die Orchester-Version in Zusammenarbeit mit Max Knoth. Das Label beschreibt das Werk als „eine einzigartige Kombination aus Grandiosität, grenzenloser Naivität und Größenwahn“. Außerdem spielen Alphaville ab April 2023 mehrere Shows in deutschen Konzerthäusern und Philharmonien – die Termine findet Ihr weiter unten.

Alphaville live 2023:

13.04.23 Essen, Philharmonie

14.04.23 Düsseldorf, Tonhalle

15.04.23 Kassel, Kongress Palais

05.05.23 Frankfurt, Alte Oper

19.05.23 Bremen, Die Glocke

20.05.23 Hannover, Theater am Aegi

27.05.23 Freiburg, Konzerthaus

28.05.23 Stuttgart, Liederhalle

07.06.23 Leipzig, Gewandhaus

11.06.23 Hamburg, Laeiszhalle

12.06.23 Berlin, Philharmonie

13.06.23 Dresden, Kulturpalast

16.06.23 München, Isarphilharmonie

17.06.23 Nürnberg, Meistersingerhalle

20.06.23 Dortmund, Konzerthaus

Seht hier das Musikvideo zu der Orchester-Version von „Forever Young“:

Verlosung: Drei MCs von Alphavilles „Eternally Yours“

ROLLING STONE verlost drei MCs von Alphavilles neuem Album.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Eternally Yours“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober. Viel Erfolg!