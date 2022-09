Gewinnen: Wir verlosen eine Vinyl und zwei CDs von Chick Coreas „The Montreux Years“

Foto: Getty Images, Chuck Fishman. All rights reserved.

New York: Chick Corea am Keyboard, 1978.

Das Montreux Jazz Festival hat den nächsten Teil der „The Montreux Years“-Reihe angekündigt. Zu hören gibt es die Auftritte der Jazz-Ikone Chick Corea zwischen den Jahren 1981 und 2010. Das Album erscheint postum am 23. September 2022.

„Chick Corea: The Montreux Years“ ist als Vinyl, CD sowie als HD-Audio-Stream erhältlich. Die Aufnahmen seiner Darbietungen auf dem Montreux Jazz Festival wurden restauriert und neu gemastert. 23 Mal war Corea bereits fester Bestandteil des Festival-Line-ups – sechs Auftritte wurden neu zusammengestellt und werden nun veröffentlicht. Die Platte umfasst zeitlose Klassiker wie „Bud Powell“ (1997), „Quartet No. 2“ (1981) oder „Trinkle Tinkle“ (1972). Den Auftakt macht die Live-Aufnahme aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „Fingerprints“, das auf „Trilogy“ erschien. In der Sammlung sind außerdem Liner-Notes und bisher unveröffentlichte Fotos enthalten.

LP-Trackliste:

Seite A

Fingerprints (Live – Montreux Jazz Festival 2001)

Bud Powell (Live – Montreux Jazz Festival 2010)

Seite B

Quartet No. 2 (Pt.1) (Live – Montreux Jazz Festival 1988)

Interlude (Live – Montreux Jazz Festival 2004)

Seite C

Who’s Inside the Piano (Live – Montreux Jazz Festival 1993)

Dignity (Live – Montreux Jazz Festival 2001)

America (Live – Montreux Jazz Festival 2006)

Seite D

New Waltz (Live – Montreux Jazz Festival 1993)

Trinkle Tinkle (Live – Montreux Jazz Festival 1981)

CD-Tracklsite:

Fingerprints (Live – Montreux Jazz Festival 2001)

Bud Powell (Live – Montreux Jazz Festival 2010)

Quartet No. 2 (Pt. 1) (Live – Montreux Jazz Festival 1988)

Interlude (Live – Montreux Jazz Festival 2004)

Who’s Inside the Piano (Live – Montreux Jazz Festival 1993)

Dignity (Live – Montreux Jazz Festival 2001)

America (Pt. 4) (Live – Montreux Jazz Festival 2006)

New Waltz (Live – Montreux Jazz Festival 1993)

