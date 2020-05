Gewinnen: „ZeroZeroZero“ auf DVD, Blu-ray und als Buch

Das wird Sie auch interessieren





Der alte mächtige Mafiaboss Don Minu, der seit Jahren versteckt in einem Bunker in Italien lebt, versucht seine Vormachtstellung zu behaupten. Er bezieht seine Macht hauptsächlich von Kokain, dass er aus Südamerika einliefern lässt. Eine Spezialeinheit der Armee geht dort allerdings mit enormer Gewalt gegen die Kartelle vor. Sergeant Manuel Contreras steht jedoch auf der Gehaltsliste der Drogenbosse und unterstützt somit das Kartell. Zuständig für den Transport zwischen den süd- und mittelamerikanischen Kartellen und der europäischen Mafia ist Edward Lynwood. Als Don Minu eine Lieferung von 5000 Kilogramm Kokain anfordert und diese auf der See auf Abwege gerät, müssen Lynwoods Tochter Emma und sein aufgrund einer Erbkrankheit geschwächter Sohn Chris alles riskieren, um das Familiengeschäft zu retten.

„ZeroZeroZero“ basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage des italienischen Schriftstellers Roberto Saviano, der bereits 2006 mit seinem ersten Buch „Gomorrha“ und dessen detailgetreue Schilderung des Innenlebens der Neopolitanischen Mafia für viel Aufsehen sorgte. Die Serienverfilmung von „ZeroZeroZero“ begeisterte schon bei den Filmfestspielen von Venedig, nichtzuletzt wegen der großartigen Regiearbeit von Stefano Sollima, der sein Können zuvor bereits mit „Gomorrha“ und dem Action-Thriller „Sicario 2“ bewies.

