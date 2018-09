Kurz vor ihrem Auftritt beim Haldern Pop Festival am 08. August zeigen wir das Video zur neusten Single von Someday Jacob.

Mit „Everybody Knows Something Good“ hat die Band um Sänger Jörn Schlüter (den ROLLING-STONE-Lesern natürlich auch als exzellenter Autor bekannt) inzwischen bereits die dritte Studioeinspielung am Start. Und die ist nach all den sonnigen Titeln nun etwas konkreter, vielleicht sogar geerdeter geworden. Zur Klang-Unterstützung holten sich Someday Jacob, wie auch schon zuletzt, Rick-Rubin-Sidekick Ryan Hewitt aus Nashville an die Regler. Eine Übersee-Zusammenarbeit, die prächtig funktioniert. Zum Beispiel auch bei der neuen Single „Slow Down“. Reicht die Kraft oder geht es hier zu Ende? Jörn Schlüter: „'Slow Down' ist ein Song über einen Wendepunkt, über den fragilen Moment, in dem man weiß,…