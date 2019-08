Gewinnen: Kinokarten und Blu-rays für „Angel Has Fallen“

Gerard Butler und Morgan Freeman in „Angel Has Fallen“

Für den Präsidenten würde er sein Leben geben: Mike Banning (Gerard Butler) ist der treueste Mann des Secret Service. Zweimal hat er in seiner Karriere bereits das Leben des US-Staatsoberhaupts gerettet. Nun ist es für den Agenten an der Zeit, es im Innendienst ruhiger angehen zu lassen. Doch ein vermeintlicher Routineeinsatz ändert alles. Bei einem Anschlag auf Präsident Trumbull (Morgan Freeman) stirbt fast das gesamte Secret-Service-Team – nur Mike Banning überlebt und wird zum Hauptverdächtigen des Mordversuchs an dem im Koma-liegenden Trumbull. Eine Katz-und-Maus-Jagd beginnt.

Wie bereits in den beiden Vorgängerfilmen „Olympus Has Fallen“ und „London Has Fallen“ tritt erneut Oscar-Preisträger Morgan Freeman als US-Präsident Trumbull auf. In weiteren Rollen sind unter anderem Jada Pinkett Smith, Nick Nolte und Danny Huston zu sehen. Regie führte Ric Roman Waugh („Snitch – Ein riskanter Deal).

Sehen Sie hier den Trailer zu „Angel Has Fallen“:

Zum Kinostart des großen Finales „Angel Has Fallen“ am 29. August verlost ROLLING STONE 2×2 Freikarten sowie die Blu-rays der ersten beiden Teile. Wer gewinnen will, muss einfach das Formular ausfüllen und als Lösung „AHF“ angeben.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)



Werbung