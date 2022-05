Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Joe-Satriani-Album „The Elephants of Mars”

Mit „The Elephants of Mars“ veröffentlichte Gitarrist Joe Satriani im vergangenen Monat (8. April) sein 19. Studioalbum. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit seiner Tour-Band im Lockdown. Da die Tour Satrianis abgesagt werden musste, fand sich viel Zeit, um an den neuen Songs zu arbeiten. Alle Aufnahmen für das Album fanden an den jeweiligen Wohnorten der Beteiligten statt.

Das Ziel des Musikers war es, zu zeigen „dass instrumentale Gitarren-Alben weitaus unterhaltender und kreativer sein können, als Sie denken“ Außerdem habe Satriani mit seiner Band auf dieser Platte „die verrücktesten Ideen ausprobiert“ und damit genau die Musik umgesetzt, die der 65-Jährige sich erhofft hatte.

Im Interview mit ROLLING STONE sprach der Musiker über „The Elephants of Mars“ und seinen Schaffensprozess.

