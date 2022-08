Gewinnspiel: Wir verlosen Fanpakete von „I am Zlatan“ mit neuer Biografie und Blu-ray

„I am Zlatan“ basiert auf der Autobiografie „Ich bin Zlatan Ibrahimović“ von David Lagercrantz und Zlatan Ibrahimović und erzählt die Geschichte des legendären schwedischen Fußballspielers. Der Film ist ab dem 1. September 2022 als DVD und Blu-ray erhältlich. Digital erscheint der Film bereits am 25. August 2022.

Aus dem Problembezirk an die Spitze

Der Film handelt von der Karriere von Ibrahimović und seiner Jugend in Rosengård, dem Problemviertel von Malmö. Trotz widriger Umstände führt ihn sein unbändiger Wille und fußballerische Talent an die Spitze des internationalen Fußballs. Während seiner aktiven Laufbahn spielte der 15-fache schwedische Fußballer des Jahres für Topteams wie Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United. Aktuell steht Ibrahimović im stolzen Alter von 40 Jahren beim AC Mailand – mit dem er kürzlich die italienische Meisterschaft feiern durfte – unter Vertrag.

Jens Sjögren führt bei „I am Zlatan“ Regie. Das Drehbuch stammt von David Lagercrantz und Jakob Beckman. Granit Rushiti übernimmt in der Verfilmung die Rolle von Zlatan als jungem Erwachsenen, der 11-jährige Zlatan wird von Dominic Andersson Bajraktari gespielt. Außerdem spricht Marcel Reif eine Synchronrolle als Fußballkommentator.

„Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe“

Am 31. März 2022 erschien zudem „Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe | Offen wie nie: die neue offizielle Autobiografie des Fußball-Stars und Bestseller-Autors“ auf dem Malik-Verlag in deutscher Erstausgabe. Darin gewährt der Fußballer tiefe Einblicke hinter die Fassade.

Den Trailer zu „I am Zlatan“ gibt es hier:

