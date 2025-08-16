Gil Ofarim: Wird der Hochzeits-Mittelfinger zur PR-Strategie?

Gil Ofarim: Wie angespannt wird er beim Bochum-Konzert sein?

Bericht: Gil Ofarim wollte Konzert als Demo anmelden, um Polizeischutz zu bekommen

Statt einer romantischen Kuss-Szene sorgte bei der Hochzeit von Gil Ofarim ein anderes Detail für Schlagzeilen. Bei der Trauung im Seeschloss Monrepos zeigte seine frisch angetraute Ehefrau Patricia dem Bräutigam den Mittelfinger. Was nach einem privaten Ausrutscher aussah, inszeniert das Paar nun anscheinend als ironisches Statement. Zugleich schreibt Ofarim, dass eine Geschichte immer zwei Seiten habe – auch eine Anspielung auf seinen Skandal, der ihn die Karriere kostete?

Keine Reue bei Gil Ofarim?

Auf Instagram präsentierten sich Ofarim und Patricia im Partnerlook. Auf einem T-Shirt und einem Hoodie ist die Mittelfinger-Szene von ihrer Hochzeit skizzenhaft aufgedruckt. „Sei mehr als nur der Schein! Zwei Seiten zu jeder Geschichte …“, schrieb der Sänger dazu. Soll wohl heißen: Hinter dem Mittelfinger kann auch etwas anderes gesteckt haben. Zugleich könnte man denken, dass er auch auf seine Lüge zum Eklat im Westin-Hotel in Leipzig anspielt. Glaubt er trotz Geständnis vielleicht sogar bis heute, dass er nichts Verwerfliches getan hat?

Gil Ofarim: Ist der Ruf erst ruiniert …

Die Mittelfinger-Aktion bei der Hochzeit wirkt nun wie ein kalkulierter Befreiungsschlag. Statt den Makel totzuschweigen, scheint Ofarim provokant weitermachen zu wollen. Das Foto auf Instagram nahm das Paar zum Anlass, um auf ein Q & A, also eine Frage-Antwort-Runde mit den Followern aufmerksam zu machen.

Was war damals passiert?

2021 behauptete er in einem Video, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Die Geschichte löste bundesweit Empörung aus. Zwei Jahre später stellte sich heraus: Der Musiker hatte gelogen. Vor Gericht gestand er, erfundene Vorwürfe erhoben zu haben und zahlte, wenn auch Monate später, eine Geldauflage von 10.000 Euro.

Seitdem haftet ihm der Ruf als „Lügen-Gil“ an. Ein Video, das er als große Stellungnahme inszenierte, beinhaltete keine direkte Entschuldigung bei dem Hotelmitarbeiter, dessen Leben durch die Lüge aus den Fugen geriet.

Keine Worte an den Westin-Hotelmitarbeiter, „Herrn W.“, dem womöglich die Kündigung gedroht hatte – und der Morddrohungen erhielt. Das Westin-Hotel in Leipzig sah sich nicht nur einem Shitstorm ausgesetzt, sondern finanziellen Einbußen im Zuge von Stornierungen empörter Gäste. Viele sind der Ansicht, Ofarim, der jüdischen Glaubens ist, habe seiner Religionsgemeinschaft großen Schaden zugefügt.