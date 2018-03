Glenn Frey: Boxset „Above The Clouds: The Collection” und Greatest-Hits-Album „The Very Best Of Glenn Frey“

Um Glenn Frey zu ehren, der im November dieses Jahres 70 geworden wäre, erscheinen am 11. Mai gleich zwei verschiedene Best-Of-Konfigurationen mit Solo-Musik des Eagles-Sängers: Das exklusive und limitierte Boxset „Above The Clouds: The Collection“ (4-Disc-Boxset) sowie die Greatest-Hits-Platte „Above The Clouds: The Very Best Of Glenn Frey“ (1 CD).

„Above The Clouds: The Very Best Of Glenn Frey“ enthält neben 14 Songs und einem Live-Medley auch neue Linernotes von Ian McCann. Das exklusive 4-Disc-Boxset „Above The Clouds: The Collection” wartet mit 3 CDs und einer Live-DVD auf – ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1992, der zu den Höhepunkten des Gitarristen zählt.

Auf der ersten Scheibe des Boxsets, die unter dem Titel „The Very Best of Glenn Frey“ eben auch als Einzel-CD erscheint, befinden sich die größten Solo-Hits des Eagles-Mitbegründers: „The Heat Is On“, „Smuggler’s Blues“ oder „You Belong To The City“.

Disc 2 vereint jene Stücke seiner Solokarriere, die vor allem Freys Entwicklung als Komponist dokumentieren: „After Hours“ vom gleichnamigen letzten Soloalbum aus dem Jahr 2012, oder das Beach-Boys-Cover „Caroline, No“.

Auf Tonträger 3 sind frühe Aufnahmen versammelt, Frey und J.D. Souther nannten sich als Duo Longbranch/Pennywhistle. Das 1969-Album „Longbranch/Pennywhistle“ gilt zwar bis heute als Geheimtipp, aber Lieder wie „Kite Woman“ und „Run, Boy, Run“ bereiteten die Richtung der Eagles vor.

Das Finale auf Disc 4 bietet die Live-DVD: Ein Mitschnitt vom 15. September 1992, „Strange Weather“-Tour im National Stadium von Dublin.

Glenn Frey – ABOVE THE CLOUDS: THE COLLECTION [Boxset]

Disc 1 – „Above the Clouds: The Very Best of Glenn Frey“ (auch als 1CD erhältlich)

1. The Heat Is On

2. Call on Me (Theme from „South of Sunset“)

3. Part of Me, Part of You

4. You Belong to the City

5. Smuggler’s Blues

6. Sexy Girl

7. The Allnighter

8. Soul Searchin’

9. Same Girl

10. The One You Love

11. Strange Weather

12. I’ve Got Mine

13. River of Dreams

14. Love in the 21st Century

15. Lyin’ Eyes / Take It Easy (Medley – Live at The Stadium: Dublin, Ireland)

https://www.youtube.com/watch?v=WsnQKSIshNQ Video can’t be loaded: Glenn Frey – Route 66 (https://www.youtube.com/watch?v=WsnQKSIshNQ)

Disc 2

1. Let’s Go Home

2. I Got Love

3. The Way to Happiness

4. Common Ground

5. After Hours

6. Rising Sun (Instrumental)

7. The Shadow of Your Smile

8. Better in the U.S.A

9. Brave New World

10. Caroline, No

11. For Sentimental Reasons

12. It’s Too Soon to Know

13. Worried Mind

14. Lover’s Moon

15. Route 66

16. True Love

Disc 3 – „Longbranch/Pennywhistle“ (1969)

1. Jubilee Anne

2. Run, Boy, Run

3. Rebecca

4. Lucky Love

5. Kite Woman

6. Bring Back Funky Women

7. Star-Spangled Bus

8. Mister, Mister

9. Don’t Talk Now

10. Never Have Enough

Disc 4: DVD – „Strange Weather/Live in Dublin“

aufgenommen am 15. September 1992 im National Stadium, Dublin

1. Long Hot Summer

2. Peaceful Easy Feeling

3. New Kid in Town

4. The One You Love

5. Strange Weather

6. I’ve Got Mine

7. Medley: Lyin’ Eyes / Take It Easy

8. Wild Mountain Theme

9. River of Dreams

10. True Love

11. Love in the 21st Century

12. Livin’ Right

13. Smuggler’s Blues

14. The Heat Is On

15. Heartache Tonight

16. Party Town

17. Desperado